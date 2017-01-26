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27 Января 2017 07:08

Премьер-министр Великобритании совершает официальный визит в США

Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа. До встречи в Белом доме она выступила на съезде республиканцев, где также присутствовал и президент США. В Филадельфии Мэй призвала Вашингтон к осторожному взаимодействию с Россией и отметила, что и Великобритания, и США, не будут возвращаться к провальной политике интервенционализма. Сегодня Трамп и Мэй обсудят работу НАТО, борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии. Главная же тема переговоров - заключение торгового соглашения.