Премьер-министр Сербии побеждает на президентских выборах

3 Апреля 2017 12:12

По данным ЦИКа после обработки 90 процентов бюллетеней, Александр Вучич в первом туре набирает более 55 процентов голосов. Остальные 10 кандидатов не смогли преодолеть барьер в 14 процентов. С избранием на высший государственный пост Сербии Александра Вучича поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что в Минске расширение отношений с Белградом считают важным направлением внешней политики. А недавний визит Александра Вучича в Беларусь и достигнутые договоренности поспособствуют активизации двусторонних отношений.