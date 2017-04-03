Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на президентских выборах

3 Апреля 2017 07:12

По данным экзитполов, он набирает более 58 процентов голосов. На втором месте с большим отрывом идет главный соперник Вучича экс-омбудсмен Саша Янкович. У него лишь 14 процентов. При этом гражданам пришлось выбирать из 11 кандидатов.

Александр Вучич, кандидат в президенты Сербии: "Я горд, что мы получили огромное доверие людей. Сегодня был важный день, чтобы показать, в каком направлении Сербия хочет идти. Важно, чтобы победа была чистой как слеза, чтобы ничего нельзя было толковать как-то иначе. Я получил на 12 процентов больше голосов, чем остальные кандидаты вместе взятые".

Напомним, Александр Вучич провозглашает курс на евроинтеграцию, но одновременно выступает за сохранение тесных связей с Россией.