Премьер-министр Польши Беата Шидло госпитализирована после ДТП

11 Февраля 2017 09:05

Авария произошла накануне на юге страны, возле города Освенцим. Правительственный кортеж двигался по главной трассе, когда в него врезался автомобиль. Сообщается, что водитель легковушки перестроился в левый ряд, не проверив зеркала. В результате ДТП машина, в которой находилась Шидло, съехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадал и еще один автомобиль из премьерского кортежа. Беата Шидло находится в одной из больниц Варшавы. Ее жизни ничего не угрожает.