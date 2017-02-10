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Премьер-министр Польши Беата Шидло госпитализирована после ДТП
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11 Февраля 2017 09:05

Премьер-министр Польши Беата Шидло госпитализирована после ДТП

Авария произошла накануне на юге страны, возле города Освенцим. Правительственный кортеж двигался по главной трассе, когда в него врезался автомобиль. Сообщается, что водитель легковушки перестроился в левый ряд, не проверив зеркала. В результате ДТП машина, в которой находилась Шидло, съехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадал и еще один автомобиль из премьерского кортежа. Беата Шидло находится в одной из больниц Варшавы. Ее жизни ничего не угрожает.
  

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