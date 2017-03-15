Предвыборная гонка во Франции входит в неожиданную фазу

15 Марта 2017 09:04

Из трех фаворитов голосования не осталось ни одного, кто мог бы похвастаться безупречной репутацией. Прокуратура начала расследование против лидера Эммануэля Макрона - его подозревают в коррупции. В бытность министром экономики он ездил на конференцию бизнесменов в Лас-Вегас, где потратил из казны почти 400 тысяч евро, сто из которых ушли только на гостиницы. Есть вопросы и к декларации Макрона о доходах. Выяснилось, что налоги он заплатил с 200 тысяч евро, тогда как заработал три с лишним миллиона. Еще одному кандидату - Франсуа Фийону - накануне предъявили официальное обвинение в растрате госсредств. Похожую статью могут вменить и Марин Ле Пенн. Она участвует в выборах от крайне правых.