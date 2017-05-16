Главная>>В мире>>Предвыборная гонка в Великобритании
В мире
RSS
Предвыборная гонка в Великобритании
Скачать Поделиться

18 Мая 2017 12:03

Предвыборная гонка в Великобритании

Один из главных посылов Консервативной партии - меры по сдерживанию притока мигрантов. От британских компаний потребуют больших выплат за найм иностранной рабочей силы, а от самих мигрантов будут ждать больше отчислений в национальную систему здравоохранения. Тереза Мэй не намерена отступать от своей цели снизить чистый приток мигрантов в Великобританию до десятков тысяч человек в год, ибо высокий уровень миграции, по ее словам, повредит целостность общества. Ее критики утверждают, что план консерваторов невозможно осуществить без ущерба для экономики королевства.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =