Предвыборная гонка в Великобритании

18 Мая 2017 12:03

Один из главных посылов Консервативной партии - меры по сдерживанию притока мигрантов. От британских компаний потребуют больших выплат за найм иностранной рабочей силы, а от самих мигрантов будут ждать больше отчислений в национальную систему здравоохранения. Тереза Мэй не намерена отступать от своей цели снизить чистый приток мигрантов в Великобританию до десятков тысяч человек в год, ибо высокий уровень миграции, по ее словам, повредит целостность общества. Ее критики утверждают, что план консерваторов невозможно осуществить без ущерба для экономики королевства.