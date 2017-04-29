Праздник весны и труда отмечают в 140 странах мира

1 Мая 2017 21:05

Почти в полусотне этот день - выходной. В России главные торжества прошли в Москве. Самым массовым стало шествие профсоюзов на Красной площади - около 130-ти тысяч человек с цветами, шарами и транспарантами. Трибуны отдали ветеранам труда. Всего на шествия и митинги по всей России вышли более двух с половиной миллионов человек.

Отмечает Первомай и Украина. В Киеве около тысячи человек прошли с утра по Крещатику в направлении Европейской площади.

Праздник и в большинстве стран Западной Европы. Правда, далеко не везде в центре внимания борьба за права трудящихся. Так, в Италии, Франции и Голландии сегодня - День цветов.

Первомайские демонстрации проходят и в азиатских странах. Массовые шествия - на Филиппинах. Многотысячная демонстрация и в Южной Корее. Завершил ее традиционный концерт.

А в Стамбуле первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны 200 человек, у многих изъяли около 40 коктейлей Молотова и 17 ручных гранат. Чтобы успокоить толпу, полиция была вынуждена применить резиновые пули и слезоточивый газ.