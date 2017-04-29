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Праздник труда отмечают в 140 странах
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1 Мая 2017 09:05

Праздник труда отмечают в 140 странах

Праздник труда более века назад стал символом солидарности всех рабочих мира. Отмечают его в 140 странах.

В Беларуси сегодня обязательным атрибутом праздника труда - насыщенная развлекательная программа во всех городах Беларуси. По традиции праздничные гуляния объединят сотни белорусов в столице, районных и областных центрах. В Минске они начнутся в парке Горького. А исторический центр города охватит фестиваль красоты и уличного дизайна. Художники представят творческие сюрпризы Минску к девятисотпятидесятому дню рождения белорусской столицы.

  

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