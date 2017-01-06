В мире
7 Января 2017 12:05
Праздник Рождества отмечают еще в 70 странах
Торжественная литургия прошла в Москве в храме Христа Спасителя. Службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Несмотря на небывалые морозы тысячи верующих пришли в храмы.
А накануне в Ватикане Папа Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством. Он обратился к паломникам из окна Апостольского дворца, выступая перед заполненной площадью Святого Петра. Католики празднуют в эти дни Богоявление.
А в Стамбуле прошли купания. Ежегодно Патриарх Константинопольский с пристани в Балате бросает в воду крест. Того, кто его отыщет первым, ждет удача весь год. Сразу после этого все желающие окунулись в воду.
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