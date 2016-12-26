Праздничные кормления в зоопарке Загреба

27 Декабря 2016 09:13

Лакомства животным там раздает Санта-Клаус. Первыми, как и положено царям животного мира, поздравления принимают африканские львы. Не остались без внимания и любопытные еноты. Рождественские лакомства достались лемурам, капуцинам и гиббонам. А гордые верблюды спокойно наблюдали за всеми перемещениями Санты и не спешили проверять, что же спрятано в подарочной коробке.