Правый реванш провалился

16 Марта 2017 21:14

Ультраконсерваторы из Партии cвободы Герта Вилдерса не смогли одержать победу на парламентских выборах в Нидерландах. Евроскептики уступили Народной партии за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте с разницей в 13 кресел. Явка на выборах была непривычно высокой для Голландии - около 80 %. Несмотря на то, что результаты голосования пока предварительные, европейские лидеры уже поздравили Рютте с победой.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: "Сегодня настоящий праздник демократии. Я был рад увидеть столько людей на участках. Эта кампания была непростой. Сейчас нам предстоит сохранить Нидерланды как безопасную и процветающую страну. Также я разговаривал с европейскими коллегами. Они рады, что Нидерланды отказались от популизма на фоне Brexit и выборов в США".

Герт Вилдерс, лидер Партии свободы: "Я не согласен с высказываниями о нашем поражении. По итогам этих выборов нам на четверть удалось увеличить присутствие в парламенте. Да, это не то, чего я хотел, и я поздравляю господина Рютте. Но, тем не менее, за нас проголосовали полтора миллиона человек, это просто отлично".

По сравнению с выборами 2012 года партия Рютте лишилась 8 депутатских мандатов. Теперь политическим силам предстоит сформировать правящую коалицию. По мнению аналитиков, в нее, помимо победившей Народной партии за свободу и демократию, войдут христианские демократы и леволибералы.