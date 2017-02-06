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Правящая коалиция Германии выдвинула Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в Бундестаг
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7 Февраля 2017 07:07

Правящая коалиция Германии выдвинула Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в Бундестаг

Они запланированы на осень. Канцлер ФРГ не скрывала своих амбиций в четвертый раз возглавить немецкое правительство. Но в последние два года в ее блоке были серьезные разногласия по политике широко открытых миграционных дверей. Из-за нее Меркель рисковала лишиться поддержки Христианского социального союза. Тем не менее, партия поддержала ее в ответ на обещания не допустить повторения бесконтрольного приема беженцев.

  

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