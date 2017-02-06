Правящая коалиция Германии выдвинула Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в Бундестаг

7 Февраля 2017 07:07

Они запланированы на осень. Канцлер ФРГ не скрывала своих амбиций в четвертый раз возглавить немецкое правительство. Но в последние два года в ее блоке были серьезные разногласия по политике широко открытых миграционных дверей. Из-за нее Меркель рисковала лишиться поддержки Христианского социального союза. Тем не менее, партия поддержала ее в ответ на обещания не допустить повторения бесконтрольного приема беженцев.