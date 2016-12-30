29 Декабря 2016 15:03

И новость последних минут. Правительство Сирии и вооруженные формирования договорились о прекращении огня. Стороны конфликта в арабской республике готовы начать мирные переговоры. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин. По его словам, уже подписаны соответствующие документы. Также удалось достичь договоренностей о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. При этом сам режим не распространяется на террористические организации.