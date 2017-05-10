Правительство Франции ушло в отставку

11 Мая 2017 07:20

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, соответствующее заявление было подано после объявления Конституционным советом официальных результатов президентских выборов. Так, победителем стал Эммануэль Макрон. Социологи подсчитали, что французы продемонстрировали рекордную неявку на выборы, а в урнах для голосования оказалось максимальное количество испорченных бюллетеней.