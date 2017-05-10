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Правительство Франции ушло в отставку
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11 Мая 2017 07:20

Правительство Франции ушло в отставку

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, соответствующее заявление было подано после объявления Конституционным советом официальных результатов президентских выборов. Так, победителем стал Эммануэль Макрон. Социологи подсчитали, что французы продемонстрировали рекордную неявку на выборы, а в урнах для голосования оказалось максимальное количество испорченных бюллетеней.  

  

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