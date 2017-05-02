Правительство Чехии складывает свои полномочия

2 Мая 2017 19:09

Об этом сегодня заявил премьер-министр страны. По словам Богуслава Соботки, причиной такого шага стали подозрения в уклонении от уплаты налогов главой Минфина Андреем Бабишем, которые он не смог объяснить должным образом. Бабиш также бизнесмен и миллиардер. Согласие на отставку Кабинета министров должен еще дать президент Чехии Милош Земан.