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Правительство Чехии складывает свои полномочия
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2 Мая 2017 19:09

Правительство Чехии складывает свои полномочия

Об этом сегодня заявил премьер-министр страны. По словам Богуслава Соботки, причиной такого шага стали подозрения в уклонении от уплаты налогов главой Минфина Андреем Бабишем, которые он не смог объяснить должным образом. Бабиш также бизнесмен и миллиардер. Согласие на отставку Кабинета министров должен еще дать президент Чехии Милош Земан.

  

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