Познакомиться с новинками автопрома в эти дни можно в Барселоне

12 Мая 2017 19:05

Познакомиться с новинками автопрома в эти дни и протестировать их можно в Барселоне. Международный автосалон в этом году проходит в революционном формате и получил новое название - Automobile Barcelona. Пользуясь тем, что город - признанная мобильная столица мира, организаторы решили слить воедино новинки автоконцернов и производителей гаджетов мобильной связи. Отсюда и название. Участие в автошоу пожелали принять 38 мировых брендов.