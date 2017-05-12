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Познакомиться с новинками автопрома в эти дни можно в Барселоне
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12 Мая 2017 19:05

Познакомиться с новинками автопрома в эти дни можно в Барселоне

Познакомиться с новинками автопрома в эти дни и протестировать их можно в Барселоне. Международный автосалон в этом году проходит в революционном формате и получил новое название - Automobile Barcelona. Пользуясь тем, что город - признанная мобильная столица мира, организаторы решили слить воедино новинки автоконцернов и производителей гаджетов мобильной связи. Отсюда и название. Участие в автошоу пожелали принять 38 мировых брендов.  

  

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