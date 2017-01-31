Пожарные продолжают бороться с огнем в центральных и южных регионах Чили

31 Января 2017 08:02

В тушении задействовано более 10-ти тысяч человек. Возгорания охватили не менее 400 тысяч гектаров и унесли жизни 11-ти человек. Сейчас в стране бушует около 127-ми пожаров, половину из которых удалось взять под контроль. Президент Чили уже назвала нынешнее бедствие самым масштабным за последние полвека. Власти уверены: в возгораниях виновны люди. Несколько десятков человек уже арестовано. Некоторым грозит до 20-ти лет тюрьмы.