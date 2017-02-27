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Пожар в центре мигрантов в Швеции
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27 Февраля 2017 08:01

Пожар в центре мигрантов в Швеции

Около 20-ти человек пострадали во время пожара в центре мигрантов в Швеции. Двое получили серьезные травмы - они выпрыгнули из окон горящего здания. Причина ЧП пока неизвестна. Происшествие случилось на фоне обсуждения недавних высказываний президента США о том, что наплыв мигрантов привел к резкому повышению уровня преступности в Швеции.
  

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