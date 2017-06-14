Пожар в лондонской высотке потушат лишь через несколько дней

14 Июня 2017 19:17

Об этом сообщают сотрудники пожарной бригады, работающие на месте ЧП.

27-этажная жилая башня на западе британской столицы вспыхнула как факел примерно в час ночи. Очаг возгорания находился на втором этаже. При этом система предупреждения о пожаре не сработала. Многие жильцы оказались заблокированы в квартирах. Одни пытались выбраться по связанным простыням, другие просто прыгали из окон. Погибли шесть человек, однако в полиции предполагают, что цифры скорее всего не окончательные. 70-ти жильцам потребовалась госпитализация. Предположительно, около 120-ти семей могли пострадать.

Садик Хан, мэр г. Лондона: "Мы находимся в постоянном контакте со всеми службами. Жителям, покинувшим дома, будет предоставлено безопасное жилье. Наши ключевые приоритеты: судьба 120-ти семей, покинувших горящий дом, а также изучение возможности разрушений соседних зданий. Этим занимаются инженеры".

Эвакуированные жители небоскреба временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. На месте происшествия продолжают работать две сотни спасателей, 40 единиц техники и 20 бригад скорой помощи. Отмечается, что угрозы обрушения здания нет. До сих пор неизвестно, что стало причиной возгорания. Среди версий - поджог или взорвавшийся холодильник.