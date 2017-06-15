15 Июня 2017 21:09

Пожар в лондонской высотке - не теракт, заявили сегодня в Скотленд-Ярде. Жертвами трагедии, по последним данным, стали уже 17 человек. Еще 37 находятся в больницах, 17 из них в критическом состоянии. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Сгоревшее здание Гренфелл-тауэр по-прежнему дымится, пожарные работают в условиях повышенной опасности. Поиски погибших пришлось временно приостановить из-за риска обрушения здания. Место трагедии посетила сегодня британский премьер Тереза Мэй. Она провела беседу с пожарными и пообещала лично курировать расследование причин трагедии.

Премьер также заверила, что правительство позаботится о тех, кто потерял жилье в результате ЧП. В ходе операции удалось спасти 65 жителей. Всего в высотке могли проживать около 600 человек. Капитальный ремонт здесь завершился только год назад, но жалобы на проблемы с пожарной безопасностью продолжали поступать.