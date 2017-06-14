Пожар на западе Лондона не удается потушить до сих пор

14 Июня 2017 15:00

Мы продолжаем следить за ситуацией в Лондоне. Крупный пожар вспыхнул на западе города в многоэтажном здании. Пламя разгорелось до рассвета, когда многие жители небоскреба еще спали. Свидетели рассказали, что огонь распространялся очень быстро, над зданием поднимался высокий столб черного дыма и был слышен треск. Хроника трагических событий -- в следующем репортаже.

Рассказывает Юлия Нефф: В горящую свечу превратился 27-этажный небоскреб на западе Лондона. По меньшей мере 50 человек пострадали, 6 – погибли в результате пожара, охватившего башню Гренфелл. На протяжении всего времени пожара в здании оставались люди, которые не смогли самостоятельно выбраться.

Очевидцы сообщали, что доступ к зданию для пожарных машин был крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем. Полиция установила кордоны. Толпу наблюдателей оттеснили из-за угрозы разрушения здания. В тушении пожара задействовано 45 единиц пожарных машин и 200 спасателей. Также на месте происшествия дежурит 20 машин скорой помощи. По данным местных властей, до 600 человек могли находиться в здании в момент возникновения огня.

Дани Коттон, комиссар лондонской пожарной бригады: "Первые пожарные машины приехали на место ЧП через 6 минут. В чрезвычайно сложной и опасной ситуации экипажи работали слаженно. Все пожарные экипированы в изолирующие противогазы, а работать долгое время в таких аппаратах непросто, и это затрудняет спасение людей и обуздание огня. В настоящее время в больницы доставлено 30 человек. Мне это сложно говорить, но, по нашим данным, несколько людей погибло в пожаре. Я не могу пока сообщить их количество. Причина пожара пока не известна".

В противопожарной службе уже заявили, что угрозы обрушения здания нет. Тем не менее жители некоторых окрестных домов были эвакуированы. В местных школах и спортивных клубах развернуты центры помощи. Мэр Лондона Саддик Хан заявил, что пожар классифицируется как "чрезвычайное происшествие". И пообещал проверить ситуацию с безопасностью подобных многоэтажек. К слову, в пылающем небоскребе недавно завершился капитальный ремонт, стоивший 10 миллионов фунтов.