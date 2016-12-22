Пожар на небоскребе в Нью-Йорке

23 Декабря 2016 07:07

С огнем боролись и в Нью-Йорке. Из-за пожара 20 человек оказались заблокированы в высотном здании и на его крыше в центре Манхэттена. В результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе трое спасателей. Сейчас жизням людей ничего не угрожает, огонь удалось потушить. Причины ЧП устанавливаются.