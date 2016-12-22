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Пожар на небоскребе в Нью-Йорке
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23 Декабря 2016 07:07

Пожар на небоскребе в Нью-Йорке

С огнем боролись и в  Нью-Йорке. Из-за пожара 20 человек оказались заблокированы в  высотном здании и на его крыше в центре Манхэттена.  В результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе трое спасателей. Сейчас жизням людей ничего не угрожает, огонь удалось потушить. Причины ЧП устанавливаются.  

 

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