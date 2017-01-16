Появилось видео с места крушения "Боинга 747" "Турецких авиалиний" в Кыргызстане

16 Января 2017 12:05

Грузовой самолет, который летел из Гонконга в Стамбул, должен был дозаправиться в кыргызском аэропорту Манас. Но лайнер, не долетев до взлетно-посадочной полосы около двух километров, фюзеляжем зацепил забор и упал на жилые дома дачного поселка. Очевидцы авиакатастрофы сообщают: был большой хлопок, дома сильно тряхнуло. Машина рухнула и проехала по территории поселка несколько метров. Затем начался пожар.

Погибли около 40 человек – в основном жители поселка. 12 из них - дети. 11 пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы Бишкека.

На месте катастрофы продолжается поисково-спасательная операция. Сейчас разбираются завалы - разрушены, по последней информации, около 30 домов; идет поиск черных ящиков. Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело. Кроме плохих метеоусловий, рассматривается и ошибка пилотов. Членов экипажа была четверо, они и раньше выполняли такие рейсы и хорошо знали аэропорт. Более того, один из пилотов дважды успешно сажал аварийный самолет. Аэропорт Манас сейчас работает с перебоями. 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибшим.