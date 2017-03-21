Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии
В мире
RSS
Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии
Скачать Поделиться

21 Марта 2017 19:11

Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

Более 800 пострадавших и родственников погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали коллективный иск против Саудовской Аравии. Они обвиняют правительство арабской страны в поддержке "Аль-Каиды" и требуют материальную компенсацию за причиненный ущерб. В документе утверждается, что в Эр-Рияде знали, что как минимум трое из 19 исполнителей теракта являлись гражданами королевства. Напомним, в июле 2016 года конгресс США рассекретил отчеты о роли Саудовской Аравии в терактах 11 сентября.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =