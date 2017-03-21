Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

В мире
21 Марта 2017 19:11
Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской АравииБолее 800 пострадавших и родственников погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали коллективный иск против Саудовской Аравии. Они обвиняют правительство арабской страны в поддержке "Аль-Каиды" и требуют материальную компенсацию за причиненный ущерб. В документе утверждается, что в Эр-Рияде знали, что как минимум трое из 19 исполнителей теракта являлись гражданами королевства. Напомним, в июле 2016 года конгресс США рассекретил отчеты о роли Саудовской Аравии в терактах 11 сентября.
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