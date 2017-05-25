После теракта в Манчестере повышенные меры безопасности в европейских городах

24 Мая 2017 07:10

Люди несут цветы к зданиям посольства Великобритании, а силовики решают задачу, как усилить охрану популярных мест. Так, французское МВД направило организаторам спортивных и культурных мероприятий указания в сфере безопасности. Усилены меры и в Германии. Особенно в Берлине. Там завтра открывается конгресс Евангельской церкви. Участие в нем примут примерно 100 000 человек, в том числе и 44-й президент США Барак Обама и федеральный канцлер Ангела Меркель.