После теракта в Берлине в ФРГ вырос рейтинг националистов

24 Декабря 2016 09:17

Об этом пишет гамбургская газета "Бильд". В ходе последнего соцопроса выяснилось, что рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" вырос до 15,5%. В то же время позиции правящего Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель снизились на 1,5% и составляют почти 32%. Выборы в бундестаг Германии пройдут в сентябре следующего года. На них будут избраны 630 депутатов нижней палаты.