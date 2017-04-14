В мире
14 Апреля 2017 19:05
После полувековых попыток стать членом ЕС Турция может отказаться от своих планов
Причина - выход из блока Великобритании, который продемонстрировал слабость и разобщенность внутри Евросоюза. С таким прогнозом выступает ряд турецких изданий. Еще в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после референдума об изменениях в Конституцию он может пересмотреть отношения с ЕС. 16 апреля турки скажу да или нет переходу страны от парламентской к президентской форме правления. Министр иностранных дел Турции заявил, что сразу же после референдума его страна сделает последнее предложение ЕС по поводу визовой либерализации.
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