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После Brexit британские паспорта красного цвета могут вновь стать традиционно темно-синими
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3 Апреля 2017 19:11

После Brexit британские паспорта красного цвета могут вновь стать традиционно темно-синими

На изготовление новой версии документа Кабинет министров готов выделить полмиллиона фунтов. Напомним, в Соединенном Королевстве дизайн паспорта меняют каждые пять лет - во избежание подделок. Предполагается, что новый главный документ появится у британцев в 2019 году, когда Туманный Альбион должен будет покинуть ЕС в соответствии с запуском процедуры Brexit.

  

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