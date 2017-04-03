После Brexit британские паспорта красного цвета могут вновь стать традиционно темно-синими

3 Апреля 2017 19:11

На изготовление новой версии документа Кабинет министров готов выделить полмиллиона фунтов. Напомним, в Соединенном Королевстве дизайн паспорта меняют каждые пять лет - во избежание подделок. Предполагается, что новый главный документ появится у британцев в 2019 году, когда Туманный Альбион должен будет покинуть ЕС в соответствии с запуском процедуры Brexit.