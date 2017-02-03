5 Февраля 2017 15:02

Попытка восстановить энергоснабжение Авдеевки вновь провалилась, сообщают украинские СМИ. Электрики, которые направлялись к поврежденным линиям электропередачи, подверглись обстрелу. Накануне специалисты также не смогли приступить к работе из-за непрекращающихся перестрелок. Отметим, сегодня крайний срок, когда стороны конфликта на востоке Украины должны отвести запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение и прекратить боевые действия. В среду на заседании в белорусской столице об этом договорилась трехсторонняя контактная группа. Напомним, обстановка в районе Авдеевки резко ухудшилась неделю назад и привела к самым масштабным столкновениям со времен боев за Дебальцево. Точное число жертв противостояния не установлено. Сообщается лишь, что армия Украины и формирования непризнанных республик выпустили более трех тысяч снарядов. Пострадали десятки жилых домов. Нарушено тепло-, водо- и энергоснабжение по обе стороны линии разграничения.