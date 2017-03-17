Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Пополнение в сиднейском зоопарке
В мире
RSS
Пополнение в сиднейском зоопарке
Скачать Поделиться

17 Марта 2017 12:08

Пополнение в сиднейском зоопарке

Гости теперь могут увидеть уникального детеныша карликового бегемота. Малышка появилась на свет в конце февраля впервые за 7 лет. Для своих родителей - Фергуса и Камбири - новорожденная стала первенцем. Смотрители зверинца уверяют: бегемотик отлично себя чувствует и с интересом исследует свой вольер. Карликовые бегемоты находятся под угрозой исчезновения. Их естественная популяция сегодня не превышает тысячи особей.

  

Другие новости

Правый реванш провалился Правы рэванш праваліўся 16.03.2017 21:14 / В мире Правый реванш провалился

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =