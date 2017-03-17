Пополнение в сиднейском зоопарке

17 Марта 2017 12:08

Гости теперь могут увидеть уникального детеныша карликового бегемота. Малышка появилась на свет в конце февраля впервые за 7 лет. Для своих родителей - Фергуса и Камбири - новорожденная стала первенцем. Смотрители зверинца уверяют: бегемотик отлично себя чувствует и с интересом исследует свой вольер. Карликовые бегемоты находятся под угрозой исчезновения. Их естественная популяция сегодня не превышает тысячи особей.