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13 Апреля 2017 09:05

Полторы тысячи человек не могут вылететь из аэропорта Бангкока

Полторы тысячи человек, в основном граждане Таиланда, купившие дешевые туры в Японию на время новогодних каникул, не могут вылететь из аэропорта Бангкока. Пассажиры заплатили от 400 до 700 долларов за туры в Японию, включающие перелет, размещение и двухразовое питание. Оказалось, что в электронных списках авиакомпаний имена этих пассажиров не значатся, а сотрудники турфирмы, которые должны были сопровождать заранее сформированные туристические группы, не явились в аэропорт. Почти сразу же стало ясно, что все пассажиры стали жертвами мошеннической схемы. В полицейском участке организован прием заявлений от потерпевших. Расследование инцидента продолжается.