Польские власти начали расследование убийства своего гражданина в Берлине

21 Декабря 2016 09:02

Новые подробности теракта в Берлине. Ответственность взяло на себя "Исламское государство". Первой жертвой стал гражданин Польши - дальнобойщик. Сначала его подозревали в причастности к атаке. Польские власти начали свое расследование жестокого убийства своего гражданина. В Берлине водитель должен был выгрузить товар. Угнанный грузовик позже въехал в толпу людей на рождественском базаре в центре столицы ФРГ. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. По подозрению был задержан пакистанец, но позже его отпустили - из-за недостатка улик.

В Германии усилены меры безопасности. Власти скандинавских стран приняли аналогичное решение. В Дании и Норвегии увеличили число полицейских на рождественских ярмарках. А в канадском Торонто по периметру праздничного квартала выставили бетонные заграждения.