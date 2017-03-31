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Польша закупит у США комплексы противоракетной обороны "Пэтриот"
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31 Марта 2017 15:10

Польша закупит у США комплексы противоракетной обороны "Пэтриот"

Соглашение планируют подписать до конца года, заявил министр национальной обороны Антоний Мачеревич. По его словам, речь идет о приобретении восьми таких комплексов ПРО общей стоимостью около семи с половиной миллиардов долларов. Первые два оборонных комплекса поступят в распоряжение Польши в течение следующих двух лет.

  

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