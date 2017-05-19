Польша, Венгрия, Чехия и Румыния отказались принимать беженцев

19 Мая 2017 09:01

В Праге заявили, что не изменят свое решение даже несмотря на угрозу штрафа до 10-ти миллионов евро. Не собирается идти на попятную и Будапешт. Европарламент пригрозил ему еще и ограничением прав как государства - члена Евросоюза. По данным итальянских властей, в нынешнем году поток беженцев, пытающихся добраться до стран ЕС через Средиземное море, вырос. Это более 45-ти тысяч человек.