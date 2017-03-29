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Половина британцев счастлива в связи с выходом из Евросоюза
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30 Марта 2017 08:01

Половина британцев счастлива в связи с выходом из Евросоюза

Половина британцев счастлива в связи с запуском процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом "Скай Ньюс". В то же время 36 процентов признались, что испытывают грусть, еще 14 не определились со своими чувствами. Как отмечает телеканал, опрос показал, что позиция по поводу Брексита мало изменилась со времен проведения референдума в июне 2016 года. Тогда за выход из ЕС проголосовали 52 процента британцев, против 48. Между тем, неопределенность будущего подданных, проживающих за пределами королевства (а их в Евросоюзе 1 миллион 300 тысяч человек) подтолкнула многих на получение второго гражданства. Только по данным посольства Франции в Лондоне число желающих стать обладателем паспорта Пятой республики (после референдума) выросло на 40 процентов.

  

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