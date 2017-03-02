В мире
3 Марта 2017 08:03
Полиция провела обыск в доме Франсуа Фийона в Париже
Это связано с расследованием того, что супруга кандидата в президенты от правоцентристов Пенелопа Фийон в конце 90-х и начале 2000-х была его фиктивной помощницей, когда он был депутатом. Фийон, несмотря на скандал, собирается продолжить избирательную кампанию. Но если ранее он считался ее лидером, то теперь, согласно опросам, он уступает главным соперникам - лидеру “Национального фронта" Марин Ле Пен и левоцентристу Эммануэлю Макрону.
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