Полиция немецкого Гагенау ищет бомбу в городской ратуше

3 Марта 2017 15:07

Людей пришлось эвакуировать в экстренном порядке. По словам СМИ, закладка взрывного устройства может быть связана с отменой выступления турецкого министра юстиции. Напомним, политик приехал в Германию накануне референдума по пакету изменений в Конституцию Турции. Он собирался обратиться к сторонникам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, однако немецкие власти отменили его выступление.