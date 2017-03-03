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Полиция немецкого Гагенау ищет бомбу в городской ратуше
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3 Марта 2017 15:07

Полиция немецкого Гагенау ищет бомбу в городской ратуше

Людей пришлось эвакуировать в экстренном порядке. По словам СМИ, закладка взрывного устройства может быть связана с отменой выступления турецкого министра юстиции. Напомним, политик приехал в Германию накануне референдума по пакету изменений в Конституцию Турции. Он собирался обратиться к сторонникам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, однако немецкие власти отменили его выступление.

  

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