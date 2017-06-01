Полиция Манилы ликвидировала грабителя, напавшего на гостиничный комплекс

2 Июня 2017 07:06

По некоторым данным, он покончил с собой. Жертвами стрельбы и пожара в отеле стали 34 человека. Большинство отравились дымом. Налетчик, вооруженный штурмовой винтовкой, пытался ограбить казино и похитил из заведения игровые фишки на сумму около 2,5 миллионов долларов. Позднее полиция нашла сумку с его добычей. Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Глава полиции Филиппин назвал это заявление пропагандой.