Полиция Манчестера задержала еще одного подозреваемого

29 Мая 2017 07:14

Полиция Манчестера провела антитеррористическую операцию и задержала еще одного подозреваемого. К этому моменту под стражей 13 человек, среди которых - студент-химик. Террорист-смертник Салман Абеди был частью преступной группировки. Напомним, теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, более 60-ти раненых. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".