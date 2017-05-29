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Полиция Манчестера задержала еще одного подозреваемого
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29 Мая 2017 07:14

Полиция Манчестера задержала еще одного подозреваемого

Полиция Манчестера провела антитеррористическую операцию и задержала еще одного подозреваемого. К этому моменту под стражей 13 человек, среди которых - студент-химик. Террорист-смертник Салман Абеди был частью преступной группировки. Напомним, теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, более 60-ти раненых. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". 

  

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