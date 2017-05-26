Полиция Манчестера: Салман Абеди готовился к атаке на протяжении года

26 Мая 2017 12:05

Полиции Манчестера стало известно, что Салман Абеди, подозреваемый в совершении теракта, готовился к атаке на протяжении года. Он открыл счет в банке и воспользовался им только для покупки гвоздей и винтов, которыми позже начинил бомбу. К слову, сейчас британская полиция проводит обыски в домах всех подозреваемых. Взрыв на стадионе в Манчестере унес жизни 22 человек. Более 60-ти пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".