Полиция Малайзии установила причину смерти сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына

В мире
24 Февраля 2017 19:08
Полиция Малайзии установила причину смерти сводного брата лидера КНДР Ким Чен ЫнаВ его организме был обнаружен высокотоксичный химикат нервно-паралитического действия Ви-Экс. Он не имеет вкуса и запаха, вызывает смерть в течение 15 минут, признан химическим оружием массового поражения и запрещен Конвенцией ООН. Теперь правоохранители выясняют, как вещество, которое можно производить только в научных целях, попало в страну. Ким Чен Нам скончался 14 февраля после нападения на него в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция задержала четырех подозреваемых, еще четверо граждан КНДР объявлены в международный розыск.
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