Полиция Лондона разбирается в обстоятельствах двойного теракта

4 Июня 2017 12:01

Жертвами нападений стали по меньшей мере 6 человек, десятки ранены. МИД Беларуси и посольство совместно с властями Великобритании отслеживают ситуацию и уточняют, были ли среди пострадавших граждане нашей страны. Тем временем Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное заседание чрезвычайного комитета. Атаки произошли всего за 4 дня до парламентских выборов.

Хронология трагедии и первые итоги расследования — у Вадима Мартишевского. Одна из самых оживленных улиц британской столицы минувшей ночью стала опасной зоной. Тревожные сообщения с Лондонского моста, популярной туристической точки, начали поступать в полпервого ночи по минскому времени. Фургон на большой скорости выехал на тротуар и давил пешеходов. Затем трое мужчин с ножами в руках вышли из автомобиля и начали наносить удары всем, кто был на их пути. Нападению подвергся и ресторан в районе рынка Боро.

Резня на южном берегу Темзы продолжалась несколько минут. Люди запаниковали. В одном из заведений полицейские (перед тем как эвакуировать посетителей) требовали вначале всем найти укромное место и ожидать там следующих указаний стражей порядка. Все действовали по схеме: "беги, спрячься, сообщи".

В одном из районов началась перестрелка. В Интернете появилось фото лежащего на асфальте человека, увешанного канистрами. Это был один из террористов, которого застрелили полицейские. Об этом сообщил представитель Скотланд-Ярда, заявивший, что все причастные к нападениям были ликвидированы.

Жертвами теракта стали не менее 6 человек. Более 40 госпитализированы. В целях безопасности в районе ЧП перекрыли движение, закрыли несколько станций метро, железной дороги и провели эвакуацию людей из гостиниц и баров, которые были заполнены болельщиками в день финала Лиги чемпионов. После трагедии на арене в Манчестере власти Соединенного Королевства повысили уровень террористической угрозы, но совсем недавно приняли решение о его понижении. И теперь новый, двойной теракт. Уже в столице. Это третья атака в Великобритании за последние два с половиной месяца.

Скотланд-Ярд пока не торопится разглашать сведения о личностях террористов. Сейчас в столице Туманного Альбиона ведется поиск возможных сообщников нападавших. Сценарий случившегося не новый. Применена одна из излюбленных тактик террористов - врезаться на машине в толпу. По мнению экспертов, это для них выгоднее, чем многочисленные жертвы, поскольку используются простые инструменты из повседневной жизни, но в местах, которые наверняка привлекут внимание всего мира.