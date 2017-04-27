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Полиция Лондона провела масштабную антитеррористическую операцию
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28 Апреля 2017 08:19

Полиция Лондона провела масштабную антитеррористическую операцию

Задержаны четыре человека, еще одна подозреваемая доставлена в больницу с ранением. Все они считаются причастными к подготовке теракта. Операция проходила на северо-западе британской столицы. Полиция штурмом взяла один из домов. Напомним, накануне в Лондоне недалеко от резиденции премьер-министра задержан мужчина с ножами. Преступник был на примете у спецслужб. Кроме того, месяц назад в городе был совершен теракт - на Вестминстерском мосту в людей въехал мужчина на автомобиле. Погибли 5 человек.

  

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