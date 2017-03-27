Полиция Лондона не обнаружила доказательств связи с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" напавшего на прохожих и полицейских близ парламента

28 Марта 2017 08:08

Как показала проверка, автомобиль Халида Масуда двигался со скоростью 122 километра в час, а все нападение заняло 82 секунды. За три минуты до инцидента телефон преступника был подключен к WhatsApp. Эти данные вызвали дискуссию в обществе об ответственности сервисов мгновенных сообщений. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что зашифрованные послания должны быть доступны службам разведки, если это касается борьбы с терроризмом. Напомним, в минувшую среду в сердце Лондона террорист на внедорожнике задавил 4 человека, десятки ранил, 13 пострадавших до сих пор остаются в больнице.