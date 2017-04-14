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Полиция Кливленда разыскивает мужчину, который транслировал убийство в Facebook
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17 Апреля 2017 07:10

Полиция Кливленда разыскивает мужчину, который транслировал убийство в Facebook

Полиция в американском Кливленде разыскивает мужчину, который транслировал убийство в Facebook. На видеозаписи, которую удалили через три часа после публикации, есть момент, когда некто Стив Стивенс с близкого расстояния расстреливает пожилого человека. По данным полиции Кливленда, мужчина скрылся на внедорожнике и вооружен. Власти просят жителей проявлять бдительность и пока не покидать дома.

  

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