Полиция Хорватии нашла фургон, в котором перевозили 70 мигрантов

19 Декабря 2016 09:08

40 человек экстренно госпитализировали с отравлением угарным газом. Некоторые из них были без сознания. Нелегалы признались, что не ели 5 дней. Между тем двух граждан Болгарии разыскивают за контрабанду мигрантов. В прошлом году балканским маршрутом в Западную Европу прибыли более миллиона беженцев.