Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Полиция Хорватии нашла фургон, в котором перевозили 70 мигрантов
В мире
RSS
Полиция Хорватии нашла фургон, в котором перевозили 70 мигрантов
Скачать Поделиться

19 Декабря 2016 09:08

Полиция Хорватии нашла фургон, в котором перевозили 70 мигрантов

40 человек  экстренно госпитализировали  с отравлением угарным газом. Некоторые из них  были без сознания. Нелегалы признались, что не ели  5 дней. Между тем  двух граждан Болгарии  разыскивают за контрабанду мигрантов. В прошлом году балканским маршрутом в Западную Европу прибыли более миллиона беженцев.

 

Другие новости

Точно в лунку Дакладна ў лунку 21.12.2016 09:07 / В мире Точно в лунку

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =