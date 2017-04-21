Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Полиция Кельна усиливает меры безопасности
В мире
RSS
Полиция Кельна усиливает меры безопасности
Скачать Поделиться

21 Апреля 2017 07:04

Полиция Кельна усиливает меры безопасности

На выходных в городе пройдет партийная конференция правопопулистской "Альтернативы для Германии". Идейные противники АдГ - левые и антифашисты (а их ожидается до 50-ти тысяч) съедутся со всей страны. Небо над городом с сегодняшнего дня закрыто для авиации. На улицах будут дежурить свыше 4 тысяч полицейских. Чтобы не допустить столкновений, в центре Кельна устанавливают заграждения.

  

Другие новости

Европу засыпает снегом Еўропу засыпае снегам 21.04.2017 09:04 / В мире Европу засыпает снегом
Брексит могут отменить Брэксіт могуць адмяніць 21.04.2017 09:03 / В мире Брексит могут отменить

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =