В мире
21 Апреля 2017 07:04
Полиция Кельна усиливает меры безопасности
На выходных в городе пройдет партийная конференция правопопулистской "Альтернативы для Германии". Идейные противники АдГ - левые и антифашисты (а их ожидается до 50-ти тысяч) съедутся со всей страны. Небо над городом с сегодняшнего дня закрыто для авиации. На улицах будут дежурить свыше 4 тысяч полицейских. Чтобы не допустить столкновений, в центре Кельна устанавливают заграждения.
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