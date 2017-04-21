Полиция Кельна усиливает меры безопасности

21 Апреля 2017 07:04

На выходных в городе пройдет партийная конференция правопопулистской "Альтернативы для Германии". Идейные противники АдГ - левые и антифашисты (а их ожидается до 50-ти тысяч) съедутся со всей страны. Небо над городом с сегодняшнего дня закрыто для авиации. На улицах будут дежурить свыше 4 тысяч полицейских. Чтобы не допустить столкновений, в центре Кельна устанавливают заграждения.