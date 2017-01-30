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Полиция Канады продолжает розыск третьего террориста, совершившего нападение на мечеть
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30 Января 2017 15:07

Полиция Канады продолжает розыск третьего террориста, совершившего нападение на мечеть

Полиция Канады продолжает розыск третьего террориста, совершившего нападение на мечеть в провинции Квебек. Двое его сообщников уже задержаны. В интересах следствия их личности не раскрываются. Напомним, трое неизвестных в масках ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и с криками "Аллах Акбар!" открыли огонь по прихожанам. Власти страны назвали атаку на исламский культурный центр терактом. Погибли 6 человек, около 2 десятков получили ранения.

  

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