30 Января 2017 15:07

Полиция Канады продолжает розыск третьего террориста, совершившего нападение на мечеть в провинции Квебек. Двое его сообщников уже задержаны. В интересах следствия их личности не раскрываются. Напомним, трое неизвестных в масках ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и с криками "Аллах Акбар!" открыли огонь по прихожанам. Власти страны назвали атаку на исламский культурный центр терактом. Погибли 6 человек, около 2 десятков получили ранения.