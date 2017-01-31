Полиция Канады предъявила обвинения 27-летнему студенту по делу о стрельбе в мечети

31 Января 2017 12:01

Полиция Канады предъявила обвинения 27-летнему студенту Александру Биссоннетту по делу о стрельбе в мечети в Квебеке. Он обвиняется в убийстве шести человек и попытке убийства еще пяти. Как сообщают СМИ, Биссоннетт изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля, кампус которого находится в трех километрах мечети, где и произошла стрельба. Дома у Биссонетта нашли разное оружие, в том числе автомат Калашникова. Вместе с обвиняемым сразу после нападения был задержан мужчина марокканского происхождения Мохаммед Хадир. Он проходит по делу как свидетель.