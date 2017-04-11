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Полиция Германии расследует взрыв рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия"
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12 Апреля 2017 07:04

Полиция Германии расследует взрыв рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия"

Взрыв прогремел в Дортмунде перед отъездом игроков на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Три взрывных устройства были малой мощности. Пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, его прооперировали. Матч c клубом "Монако" отменили.

На месте взрыва в Дортмунде нашли записку, где аноним заявил об ответственности за атаку. Полицейские изучают подлинность послания. Версию теракта полиция исключила.

  

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